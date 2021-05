Soomlastel on Eurovisionil suur poleemika: rokkarid tahavad laval reegleid rikkuda, aga korraldajad ei luba

Eurovision 2021 11.05.2021 Foto: Andres Putting

Teisipäeval said esimest korda Eurovisionil lavaproovi teha põhjanaabrite ansambel Blind Channel. Rokkaritele on saanud juba omaseks laval keskmise sõrmega viibutada, kuid korraldajate sõnul on see range reeglite rikkumine.