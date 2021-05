Tanel Padar "Everybody" laulust: see pidi olema ansambel Laine tagasituleku laul

"Laulmine on siiamaani minu kõige kallim hobi," tunnistas Tanel Padar Retro FM hommikuprogrammis Rauno Märksile ja Maris Kõrvitsale. "Kalliks teeb see, et pill seisab nurgas. Ratast olen saanud rohkem sõita kui pilli mängida."

Tanel Padar oli vaid 20-aastane, kui tema ja Dave Benton looga "Everybody" Eurovisioni võitsid. Aga, nagu ka Ivar Must ütles, siis lugu ei olnud üldse neile kirjutatud.

"Kellele Maian (Kärmas) need sõnad kirjutas? Ma ei kujuta ette. Ma olen näinud mingit telesaadet, kus ansambel Laine oli püha viha täis, sest see pidi nendele tagasituleku looks olema. Nende karjäär n-ö rikuti nende elu teises pooles ära."

"Kindel on see, et minule see lugu ei saanud kirjutatud olla, sest ma läksin stuudiosse alguses ühte teist lugu laulma. Mõlemad Dave'iga salvestasime samas stuudios teist lugu. Siis meile pakuti välja, et teeks pulli ka, prooviks korra. Ja me proovisime," rääkis Padar.

Seda, et mõlemad mehed "pulli" tegid, rääkisid nad juba siis. Teine lugu, mille nad olid eelvooru saatnud, jäi napilt esimesest kümnest välja. "Everybody" napsas selle koha ära.

Padar tunnistas, et kui midagi hästi palju teha, siis asi hakkab kas meeldima või hakkab seda vihkama. Lauluga sai nii palju proove tehtud, et lõpuks läks täitsa mõnusaks.

Viimane kord pidi Padar "Everybody" laulma tuttava pulmas, kus Dave Bentoni osa laulis Kristjan Vardja.

Dave Benton meenutas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et Padar käis tihti õhtuti väljas ning ühel hommikul proovi tulles olid tal mustad prillid peas, sest keegi oli kaelakaardiga tema silma vigastanud. Silm vajas isegi õmbluseid.

Padar sõnas, et sellest saab lähemalt lugeda tema elulooraamatus, mille koostamist ta on juba alustanud, kuid kirja pole veel midagi pannud. Küll aga olla kaelakaardi nurk tema silma jooksu pealt riivanud, kui ta oli lava taga. Täpsemaid asjaolusid ta ei mäleta.