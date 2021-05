Chris Rock meenutas viimast korda, mil sõpra elusana nägi: kõik, mis pole narkootikum, on tüütu kohustus

Pildi peal on kõik neli ühe Chris Rocki varasema komöödiashow lava taga. Neljast koomikust said parimad sõbrad, olles saanud oma vitsad ülipopulaarsest sketšisaatest "Saturday Night Live". Nelik sai lausa nii popiks, et neid hakati kutsuma "SNLi pahadeks posisteks", vahendab Too Fab.

"See tundub nagu üks viimaseid kordi, kui ma nägin Chrisi elusana," meenutas Rock. "Nägin teda korra veel, kui mul oli show Chicagos. Me püüdsime pärast seda ka veel koos aega veeta, aga ... ma ei tea, kas sa oled kunagi sõltlasega koos olnud. Lõpu poole oli kõik, mis ei olnud narkootikum, tüütu kohustus," avaldas Chris Rock.

"Mäletan, et olin tema korteris. Ta näitas mulle oma korterit. Ma lahkun, näen teda akna peal, ja siis mõtlesin: see on ilmselt viimane kord, kui ma teda näen. Ma teadsin, ma teadsin," rääkis koomik.

Chris Farley võitles pikalt narkootikumide sõltuvusega ning suri viimaks morfiini ja kokaiini üledoosi 1997. aastal, olles 33. Tema vend John leidis ta laiba tema Chicago korterist.

Aga ka kaks kümnendit edasi jäävad koomikud teineteisele lojaalseks. Kui Adam Sandler 2019. aastal viimane kord "SNLi" juhtis, laulis ta Farleyle mälestuslaulu.

Chris Rocki jaoks on see sõprus unustamatu. "Mina, Sandler, Spade ja Farley, me jagasime "SNLi" koos kabinetti. Me kutsusime seda ühikaks. Me oleme siiamaani sõbrad. Ma armastan neid kutte," sõnas Rock.