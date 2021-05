Uus ettevõtmine: peapiiskop korraldab Eestis palverännakuid

"Tõsi, eelmisel nädalavahetusel sai sisse õnnistatud esimene etapp Eesti jaakobiteest, mis on osa üle-euroopalisest jaakobiteevõrgustikust," räägib Urmas Viilmaa. "Selle lõppsiht on Santiago de Compostela katedraal, mille all krüptis puhkavad Jeesuse ühe jüngri ja palveränduri, apostel Jaakobuse säilmed. Tänavu on eriline aasta, kui jaakobipäev 25. juulil langeb pühapäevasele päevale ja sel pühal aastal avatakse Santia­go de Compostela katedraali püha uks, millest siseneja saab palvetades kõik oma patud andeks. Eesti jaakobitee palverändurid otsustasid tee Eesti kaardile maha märkida just sel pühal aastal ning see ka läbi käia."