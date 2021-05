Birgit Sarrapi Facebooki artistikonto kadus nagu tina tuhka. Indrek Sarrap: ka Facebooki abitugi pole siiani selgitust andnud

Birgit ja Indrek Sarrap Ardo Kaljuvee

Artistide sotsiaalmeediakontod on minev kaup! Alles see oli, kui Koit Toome langes häkkerite ohvriks. Temalt kaaperdati töömeil ja Facebooki konto. Nüüd on laulja Birgit Sarrap (32) rohkem kui poolteist kuud ilma ametliku Facebooki kontota (www.facebook.com/birgit.official). Birgiti abikaasa ja mänedžer Indrek Sarrap (42) ei ole senini jälile jõudnud, kas konto langes häkkeri küüsi või on see mingi tehniline viperus.