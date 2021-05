KUUM KLÕPS | Priimabaleriini paljad tissid on Venemaal sattunud skandaali: sa ei ole Playboy jänku!

Kuigi tänapäeval on poolpaljaste piltide eksponeerimine Instagramis saanud normaalsuseks, siis Volotškova jälgijad on pahased, sest nende silmis peaks kuulus baleriin viisakamalt käituma. "See on juba liig, mis liig. Sa oled baleriin, mitte Playboy jänku. Paljud inimesed arvavad selliste fotode põhjal, et baleriinid ongi prostituudid," seisab ühes populaarses kommentaaris, mis naise postituse juurde on kirjutatud.