"Naabrist parema" uues osas tekib tõeline kirgede torm: pada sõimab katelt!

Naabrite omavahelised suhted kipuvad tõsiselt käärima - pada sõimab katelt ja vastupidi. Kui endal on tööd palju, võib tunduda, et teiste käed on ebaõiglaselt kiired. Samas jääb silma ka see, kui naabrite töö teeb ära mõni osav abiline. Pingutada tasub igal juhul, sest mäng käib ju maja peale ja lõpuni pole enam palju jäänud! Omavahelistest ebakõladest hoolimata pingutatakse viimaste hommikutundideni, et kohtunikele uhkeid duširuume ja saunu esitleda.