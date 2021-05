Vaata, mis Eesti näitlejad teevad "Harry Potteri" staari kõrval põnevikus kaasa

Filmi valmimisse annavad oma panuse aga ka mitmed eestlased – nii näitlejad kui ka võttetiimi liikmed.

"Võttegrupp koosneb peaasjalikult eestlastest, vaid peaosatäitjad, režissöör, produtsent ja režissööri esimene assistent on Inglismaalt," rääkis Felt. "Eesti näitlejaid on päris mitmeid, siiski on tegemist kõrvalosadega. Neist kaalukaimad on Kristjan Üksküla, Sten Karpovi, Ester Kuntu ja Tambet Tuisu rollid."

Uuel aastal kinodesse jõudva filmi režissöör on Ben Parker, produtsendid on Matthew James Wilkinson ja Paul Higgins. Operaator on Rein Kotov ja kunstnik Jaagup Roomet.

Mai alguses alanud ja juunis lõppevad võtted on lühikese aja jooksul juba teine välismaisete staaridega film, mida Eestis filmitakse. Aprilli lõpus said ühele poole soomlaste õudusfilmi "The Twin" võtted, kus tegid kaasa austraallanna Teresa Palmer ning šotlane Steven Cree.

"Ongi kõik! "The Twin" on ametlikult tehtud. Poolmõrudaid mõtteid täis. Suured tänud fenomenaalsele Eesti võttemeeskonnale, et jagasite meiega oma imelist riiki, jääme teid igatsema," kirjutas Teresa Palmer Instagramis.

Ta tänas veel mitmeid inimesi individuaalselt, kes tema ja tema pere siin olemise meeldivaks muutsid. Nende seas oli ka tema filmi kaaspeaosaline Steven Cree. "Tänan, et astusid sellesse rolli ning said sellega tänu pühendumisele ning esitlusele suurepäraselt hakkama," jagas Teresa šotlasele komplimente.