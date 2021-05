Kõmuajakirjandus on välja pakkunud, et George Clooney on oma elu jooksul maganud rohkem kui tuhande naisega. Mees vastas seepeale talle omasel viisakal ja keerutaval kombel, et inimesed armastavad liialdada. Ega tema voodi kõrval ole kunagi mingit vahtkonda seisnud ja selliseid oletusi on tehtud ehku peale. George on kindlasti olnud palju aastaid naistele suureks peibutuseks ja eks ole tema kõrval nähtud igasuguseid kaunitare. Vahepeal oli näitleja populaarsus nii suur, et Ameerikas hakati müüma tema pildiga George-presidendiks-särke. Seegi kõlakas on talle vaid lõbu valmistanud. "Ei iial, mul poleks mingit šanssi! Selleks olen ma liiga paljude naistega maganud, liiga palju uimasteid tarbinud ja liiga palju pidudel möllanud," sõnas ta kommentaariks.