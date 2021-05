Kaval vihje? Televaatajad on kindlad, et Meghan paljastas veel sündimata tütre nime

Kuigi pealtnäha on tegemist punase lillemustriga Carolina Herrera kleidiga, siis lähemal vaatlusel märkasid mitmed televaatajad, et riideesemel on kujutatud moone ehk inglise keeles poppy'sid. See on ka üsna levinud tütarlapse nimi just Suurbritannias.

Kuna Meghani ja tema printsist abikaasa Harry perre on suve hakul sündimas just tütar, siis sotsiaalmeedias levib teooria, et kuninglikest kohustustest levinud paar plaanib uuele ilmakodanikule panna nimeks just Poppy.

Siiski on mitmeid paari jälgijaid, kes loodavad, et seekord valivad Meghan ja Harry natuke kuninglikuma nime. Kihlveokontorites on populaarsete pakkumiste seas näiteks Elizabeth ja Diana. Kuid ka esimesele lapsele, poeg Archiele, pandi ebatraditsiooniline nimi ning seetõttu on ka seekord suur tõenäosus, et Meghani ja Harry valik võib olla suur üllatus.