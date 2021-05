Kaks tuletõrjujat kaotavad Kobe Bryanti kopteriõnnetuse pärast töö

Kohtudokumentides on kirjas, et Vanessa Bryanti juriidiline meeskond sai LA maakonna tuletõrje sisejuurdluse tulemused, kus on kirjas, et kahele tuletõrjujale on esitatud töölepingu lõpetamise korraldus, kuna nad tegid kopteriõnnetuse sündmuskohal pilte.