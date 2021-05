KLÕPSUD | Lenna Kuurmaa veetis lastega imelise nädalavahetuse

Lenna meenutab Instagramis emadepäeva ning kui imeliselt see tema jaoks möödus. "Eilne (pühapäev) päev oli väga väga ilus. Ma loodan, et teil kõigil ka. Terve päev sai perega õues oldud. Vanad peenrad rohitud, uued peenrad kaevatud,palju taimeid istutatud, laevukesi ujutatud, torti söödud, sauna tehtud, ja palju palju kallistatud, eriti tore oli seda kõike koos teha.olen südamest tänulik, et mul selline pere on, hoian ja armastan. Tervitused kõikidele emadele ja oma emale lahe taha," avaldas ta.