FOTOD | Esimese kodumaise filmina jõuab kinodesse “Eesti Matus”: publik on seda filmi pikkisilmi oodanud

“Tegime suure otsuse ja võtame riski tuues juuni alguses „Eesti matuse“ kinodesse. Publik on seda filmi pikkisilmi oodanud ja ei saa vaatajat alt vedada,” tõdeb filmi üks produtsente Tanel Tatter. “Loodame südamest, et meie film on see, mis inimesed tagasi kinno toob. Korraldame laialdase kinolevi, et film jõuaks igasse kodumaa nurka. „Eesti matus“ on rahvafilm ja see pakub meelelahutust väga laiale publikule. Karakterid on nagu oma perekliikmed, meil kõigil on peres üks selline ja see äratundmisrõõm on puhas lust. Andke meile võimalus, liigume kinoeluga edasi ja tulge palun kinno,” sõnab Tatter.