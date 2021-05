Pamela Anderson ei salli temast tehtud uut telesarja: tegu on odava koopiaga

Peale selle ütles Pamela Anderson oma lähedasele sõbrale, et ta ei plaani sarja vaadata, vahendas The Sun.

"Pamelal ei ole kavatsustki seda jubedat sarja vaadata, kindlasti mitte. Ealeski. Ta ei ole kuulnudki näitlejatest, kes Tommyt ja teda mängivad ning ei tahagi neid teada. Tema ja tema pere arvates on sari odav koopia. See on nende jaoks nali," rääkis Pamela sõber.

Kuid Kanadas elavat 53-aastast Pamelat see ei huvita. "Pamela jaoks on see naljakas, et see näitlejanna saab teda mängides niivõrd palju tähelepanu. Lily pole Pamelale ligilähedanegi ning Sebastian Stan ei ole Tommy mängimiseks kohane," rääkis näitlejanna sõber.