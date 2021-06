Ave Nahkuri (59) Viljandi kodus, eklektilise disainiga värvilises majas torkab silma üks vana kulunud taburet, mida ta hellalt hoiab ja igal õhtul tuppa tassib, et see vihma ei saaks. Taburette ja pinke on tema kodus teisigi. Ena­masti on need Ave elukaaslase Impsi ehk Imre Toltsbergi meisterdatud ja Ave on neile oma kuulsad külaeided peale maalinud.