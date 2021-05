Palju õnne! Uudo Sepp leidis ülikoolist armastuse: täpselt sellist naist ongi mul vaja, kellele ema asemel helistada

Õhtulehele tunnistab Kendra, et on Uudoga ametlikult koos. „Kuni mai alguseni raius Uudo, et ei otsi ega taha kaaslast. Saaremaal „Haige tiksu“ uut osa filmides, nägi ta, et olen asjalik tüdruk, kes ei karda maatööd,“ märgib Kendra, et isegi Uudo ema kiitis ta heaks.

„Ma otseselt ei mõelnud sellele, et meist võiks paar saada, sest ta raius kogu aeg, et ei taha suhet ja ma ei hakanud ka lootma, aga Saaremaal, kui tervest maailmast ja keskkonnast välja saime, aja maha võtsime, olime ilma filtriteta, siis lihtsalt tundsime seda klikki,“ tunnistab Kendra.

Varasemalt oli Kendra suhtes tuntud räppari AG-ga, kellega Kroonika tegi veebruari lõpus intervjuu. Seal meenutas räppar kohtumist Kendraga: "Ega siin pikka ja rasket lugu ei ole (muigab). Ühe minu loo muusikavideosse oli tüdrukut vaja. Me ei olnud varem suhelnud, aga teadsin, et ta on pop tšikk ning mõtlesin, et kirjutan ja kutsun videosse." Pärast selle video filmimist ütles ta, et võiks nüüd kuidagimoodi tähistada. Nii me siis juubeldasime ja ta jäigi AG juurde ööseks.