Pontsakas telesaatejuht James Corden on korralikult kaalu kaotanud: äkitselt olen ma mõistnud, et dieedi tegemine on igas mõttes vale

42-saatejuht on varem rääkinud, kuidas ta kaotas ligi 6 kilogrammi pärast kaalujälgijatega liitumist. Nimelt tundis Corden suurt piinlikkust enda kahe üle.

Andes intervjuu The Zoe Ball Breakfast Show'le BBC Radio 2-s ütles Corden, et tema nipp kaalu kaotmisel on uutmoodi söömisrežiim, mis on pannud muutma tema elustiili. See ei ole tema sõnul kindlasti dieet või midagi sellist.

Kui Zoe mainis, et ta on kaotanud umbes kilo, vastas James saates: "Ma olen rohkem. Ma olen kaotanud 10 kilogrammi. Ma teen natuke trenni - see on minu nipp. Ma olen sisuliselt teinud kõiki dieete maailmas ning äkitselt olen ma mõistnud, et dieedi tegemine on igas mõttes vale."

"Sa ei pea minema dieedile, vaid muutma seda, kuidas sa sööd ja sa muudad sellega harjumust kogu eluks," märgib Corden, lisades, et vana-aasta õhtul ta pani end kirja tervise ja fitnessi programmi. "Ma olen tahtnud muuta seda, kuidas ma elan. Ma tahan olla oma laste ja pere jaoks parem," möönab ta, öeldes, et ta ei taha üles ärkata väsinuna või tunda piinlikkust pojaga jalgpalli mängida. Muu hulgas tõdeb Corden, et tall üldse ei meeldi teha spordiharjutusi, aga tema naine Julia ajendab seda kõike tegema.