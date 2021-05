Jazzkaar ja Eesti Jazzliit: Tallinnas toimub septembris rahvusvaheline jazzikonverents

European Jazz Conference "Shapes of Jazz to Come" suunab pilgu tulevikku ning selle sündmuse delegaatideks on peamiselt Euroopa jazzielu korraldajad, ajakirjanikud ja agentuurid. Konverents on iga-aastane suursündmus, viimatisel konverentsil 2019. aasta sügisel Itaalias Novaras osales üle 350 delegaadi. 2020. aastal jäi konverents pandeemia tõttu ära.

Tallinn võõrustas konverentsi ka 10 aastat tagasi Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames. “Eesti Jazzliit ja Jazzkaar on alates aastast 2011 järjepidevalt tegelenud Eesti jazzi saavutuste tutvustamisega rahvusvahelisel areenil. Kui 2011. aastal Eestis toimunud kohtumisel oli delegaate ligi 100, siis kümne aasta jooksul on osavõtjate arv kasvanud üle kolme korra ning kui pandeemia olukorda segama ei hakka, on Tallinnasse oodata suurt enamust peamisi Euroopa jazzifestivalide ja -kontsertide korraldajaid, aga ka agentuuride esindajaid ja ajakirjanikke,” märkis Eesti Jazzliidu rahvusvaheliste suhete juht Jaak Sooäär.

“European Jazz Conference’i 2021 konverentsi toimumine tänavu septembris Tallinnas on tunnustus meie heale tööle. Enim rõõmustame selle üle, et Eesti jazzmuusikud on end rahvusvaheliselt tõestanud. Nüüd on taas parim võimalus näidata, et eestlased on tõelised jazziprofessionaalid — seda nii parimaid ja isikupärasemaid Eesti artiste Euroopa jazzi eestvedajatele tutvustades kui ka korralduslikku kvaliteeti kõrgel hoides,” ütles festivali Jazzkaar kunstiline juht Anne Erm. European Jazz Confrence’i muusikaprogrammi kandideerimiseks tuleb esinemisavaldus esitada hiljemalt 14. maiks.

Konverentsi pealkiri viitab ameerika saksofonilegendi Ornette Colemani albumile "The Shape of Jazz to Come", mille ilmumine 1959. aastal avas jazzmuusikas täiesti uue perspektiivi. Elame suurte muutuste ajal ka praegu, seetõttu on konverentsi keskmes jazzmuusika ning sellega seotud inimeste võimalused ja ohud uues olukorras, kus mitmesugused piirangud võivad veel pikka aega harjumuspäraseid tegevusi mõjutada ja muuta.