UUS | Kellega andis Pluuto välja uue singli "Pseudonüüm"?

Pluuto, kes jõudis tänavu ka Eesti Laulu finaalis suisa 5. kohale, avaldas,

et kawiga on muusikaline koostöö olnud alati meeldiv ja viljakas: „Tegime

juba esimese ühise laulu aasta tagasi, mis nägi ilmavalgust septembris minu

debüütalbumil, peale seda sain aru, et kaw on meie muusikamaastikul väga

alahinnatud artist, loodetavasti mitte kauaks,“ muigab Pluuto.