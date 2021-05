Harry ülimalt avameelne intervjuu: prints võrdles oma elu loomaaiaga ja tegi maha Charlesi kasvatusmeetodeid

Rääkides lapsepõlvest ja rasketest kasvatusmeetoditest, tõdes prints, et probleeme antakse edasi ühelt põlvkonnalt teisele. "Seal on palju geneetilist valu ja kannatusi, mis kanduvad kogu aeg edasi, nii et me peaksime vanematena tegema kõik endast oleneva, et proovida öelda: "Tahan veenduda, et see, mis juhtus minuga, ei juhtu sinuga."