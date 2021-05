Ennustusportaal: Eesti ei pääse Eurovisiooni poolfinaalist edasi, üldvõidu võtab Prantsusmaa

Betsafe’i analüütiku Ivan Špoli sõnul näitavad koefitsiendid hetkeseisuga, et Uku Suviste lugu “The Lucky One” teisest poolfinaalist edasi ei pääse. “Eesti eurolaulu finaali jõudmise tõenäosuseks on 3,8% ja koefitsiendiks 100, mis on sama kui näiteks meiega ühes poolfinaalis üles astuval Lätil, Poolal, Tšehhil ja Gruusial“.