Koroonatest, mis annab vastuse mõne hetkega – NADALi COVID-19 kiirtesti tutvustus

Seega on NADALi COVID-19 kiirtest kasulik, kui on tarvis testida töötajaskonda, et vähendada kollektiivse haigestumise riske. Testides kahaneb oht, et grupis viibib asümptomaatiline nakkusekandja.

· Loksutage komplektis leiduvat puhverlahust, et lahus seguneks.

· Seejärel tilgutage proovianumasse 10 tilka lahust.

· Võtke pakendist välja testkassett, millel on tähised C ja T.

· Järgmisena tuleb võtta proov vatitikuga ninaneelust, mõlemast ninasõõrmest (1,5–2,5 cm sügavuselt) või kurgust. Vatitikku tuleb paigal hoida ja keerutada viis korda (u viie sekundi jooksul).

· Pärast proovi võtmist asetage vatipulk proovianumasse, mille täitsite varem puhverlahusega.

· Seejärel pigistage anumat 10 korda nii, et vatipulga ots korralikult märguks.

· Nüüd eemaldage vatipulk anumast nõnda, et võimalikult palju vedelikku jääks proovianumasse (n-ö väänates).

· Asetage kork proovianumale ja lisage 2–3 tilka vedelikku testkasseti prooviavasse (ümar).

· Testi tulemust saab lugeda juba 15 minuti pärast. Kontrolljoon tähise C juures tähendab, et test töötab ja vastus on negatiivne. Kui leiate joone nii C kui ka T tähise kõrvalt, on tulemus positiivne. Ka õrn joon T puhul tähendab, et test on positiivne – tuvastatud on aktiivne viirus.