Viiekümne tuhande jälgijaga sisuloojad võivad kampaania eest teenida 1500 eurot

Sisuloojate turunduse platvorm Promoty aitab kokku viia sisuloojad ja ettevõtted. Nende tööks on leida õigele tootele ja teenusele õige sisulooja.

Sisulooja ja laulja Helen Adamson on omadega selles punktis, kus tahaksid olla paljud – tema saab öelda, missuguseid koostöid ta vastu võtta tahab ja milliseid mitte.

"Teen koostööd selliste brändidega, mida ma ise kasutan, mida ma tahaksin kasutada, millised mulle meeldivad, kelle filisoofiaid ma hindan ja mis minu ellu sobivad. Loomulikult dikteerin mina hinna. Bränd võib saata vastuse (ja mitte nõustuda – toim). Mina vastan, et see on minu hind ja ma ei ole motiveeritud seda väiksema tasu eest tegema."

Selle toob välja ka Promoty. Nende platvormil üldjuhul otsitaksegi just selle põhjal, et kes on antud toote teenuse fänn e. kasutab seda brändi või toodet juba niigi.

"Samuti vaadatakse uute koostööpartnerite puhul üle veel täpsemalt jälgijaskond, et postituse publikum oleks antud toote sihtgrupp. Lisaks ka näiteks demograafia, et vältida olukorda, kus postitus läheb enamuses Iraani või Filipiinidest jälgijatele," täpsustas Promoty eduka kampaania juht Anni Rahula.

Reklaamiagentuur Kriit projektijuht Konstantin Burõi tõi välja, et suur jälgijate arv ei olegi alati oluline. Nii on ka Promotys, sest viimase aja trend on leida üles enda brändiga sobivad sisuloojad ja selle tõttu ei ole jälgijate arv enam nii tähtis.

"Seda näeme ka meie platvormil tehtavatest kampaaniatest, kus enamjaolt pannakse kampaania jälgijate alumine piir 1000 jälgija peale. Soomes oleme näinud ka mitmeid alates 500 jälgijaga sisuloojate kaasamise kampaaniaid," tõi Anni välja.

Jälgijate koguarv tuleb mängu mõnel juhul ja selle üle otsustab turundaja. On brände, kes teevad kõigile sisuloojatele sama pakkumise, olenemata vahet palju jälgijate vahe on, aga pakutakse ka erinevas suuruses tasu vastaval jälgijate arvule. Üldjuhul tasutakse vastavalt konto statistikale, fotode kvaliteedile, koostööde sagedusele, kampaania pikkusele jne.