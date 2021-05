Juba viies Picasso maal müüs 100 miljoni dollari eest

"Naine akna ääres istumas" müüdi neljapäeval New Yorgis asuvas Christie oksjonimajas 103,4 miljoni dollari eest. Summa hulka kuulub maali hind (90 miljonit) ning komisjoni- ja muud tasud, teatas oksjonimaja, kirjutas BBC.

Christie oksjonimaja arvas, et maal võib müüa 55 miljoni dollari eest. Maal, mille originaalpealkiri on "Femme Assise Pres d'Une Fenetre (Marie-Therese)", müüdi 19 minutit kestnud pakkumislahingu järel.

Muljetavaldav müüginumber näitab, et kunstimaastikul läheb jätkuvalt hästi, seda vaatamata möödunud aastal koroonaviiruse tõttu olnud ärevale ajale.

Oksjonimaja Ameerika divisjoni juht Bonnie Brennan kinnitas seda samuti, öeldes, et maali kõrge hind näitab, et kunstiturg on taas õigel teel.