Suri helilooja Ester Mägi

Ester Mägi on eesti muusikale andnud rea tippteoseid: Sümfoonia (1968), Variatsioonid klaverile, klarnetile ja keelpilliorkestrile (1972) „Bukoolika“ sümfooniaorkestrile (1983), „Dialoogid“ flöödile, klarnetile, tšellole ja klaverile (1976). Kõrgelt hinnatakse tema kammermuusikat nii meie kui ka välismaiste interpreetide seas. Ka tema eesti väärtluulele loodud koorilooming on tulvil muusikalisi pärle, mis kuuluvad kümnete Eesti kooride püsirepertuaari ja on auhinnatud paljudel laulukonkurssidel.

Ester Mägi muusikat on esitanud nimekad eesti ja välisriikide interpreedid ja kollektiivid Eestis, endises NSV Liidus, paljudes Euroopa riikides, USA-s ja Austraalias. Ester Mägi on pälvinud loomingulise tegevuse eest Nõukogude Eesti preemia (1980), Eesti NSV muusika-aastapreemia (1985), Eesti Vabariigi kultuuripreemia (1996), Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö preemia (1999), Eesti muusika aastapreemia (1991), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2001) ja Eesti Muusikanõukogu aastapreemia (2008). Talle on omistatud ENSV teenelise kunstitegelase (1971) ja ENSV rahvakunstniku (1984) tiitlid. Teda on autasustatud Riigivapi V klassi teenetemärgiga (1998) ja Eesti Vabariigi Kultuuripreemiaga pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest (2014).