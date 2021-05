AINULT KROONIKAS | Eesti jazzi Julius Kuperjanov andis meeleoluka kontserdi

Tal on olnud visadust ja pealehakkamist salvestada loendamatu hulk rahvusvahelise kaaluga plaate, luua sadu originaalkontserte, sümbioosseid üle ja läbi kõikide stiilide ning kultuurinähtuste tungivaid muusikasündmusi, vedada edukalt rahvusvahelist muusikadiplomaatiat ning loonud maailmatasemel jazzmuusika osakonna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse.

Lisaks on tegemist lihtsalt fenomenaalse kitarristiga, kes on justkui avada saladuse maailma, mida on olnud korduvalt kartus mitte kunagi enam kohata - kompromissitu pühendumise ja piiritu individuaalse arendamise vajaduse maailm ning endisaegsete meistrite töövõime.

Ara Jaraljan on justkui muusikalise tundlikkuse ja seeläbi ka totaalse integratsiooni etalon. Mitte hetkegi ei ole end vaja eksitada lasta tema ägedast Armeenia nimest - tegemist on läbi ja lõhki Eesti mehega, kui mitte muidu, siis vähemalt südames ja keeleaparaadis.

Mitte millegi muuga ei ole võimalik seletada seda, et sellise kaliibriga virtuoos võiks ilma suurte riskideta konkureerida nii Londonis, Pariisis, Berliinis või New York Citys, aga Ara on otsustanud muuta ennast asendamatuks just meie pisikeses Tallinnas ja Eestis.

Ja me kõik võidame.

"Jaak Sooääre ja Ara Jaraljani liitumine meie Vaikelu sarjaga on Philly Joe’s jazziklubi ja meie virtuaalse kontserdisaali jaoks äärmine tunnustus ja me oleme tänulikud, et need legendid väljakutse ilma publikuta kontserdi andmisest nii positiivselt ja ülevoolavalt hea energiaga vastu võtsid," sõnas trummar Reigo Ahven.