Kas Bill ja Melinda Gatesi abielule sai saatuslikuks Billi kohtumised seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga?

Tuntud paar andis hiljuti teada, et kavatsevad lahutada. Väidetavalt ei meeldinud 56-aastasele Melinda Gatesile Billi väidetavad kohtumised seksuaalkurjategija Epsteiniga. Lähedane allikas on öelnud: "Epstein oli kindlasti Melinda jaoks hell teema."

The New York Times teatas 2019. aastal, et Bill Gates kohtus esmakordselt Epsteiniga pärast seda, kui viimane oli alaealise prostitutsiooni eest juba vanglas istunud ja registreeritud seksuaalkurjategijana. Sellegipoolest ütles Bill Wall Street Journalile, et tal pole Epsteiniga mingisuguseid lähedasi suhteid, sõprusest rääkimata. 2011. aastal olevat mehed omavahel kohtunud mitmeid kordi ning arutanud Epsteini ettepanekut aidata Billi ja Melinda fondi.