Marika Tuus-Laul sukeldus poliitikasse Eesti Eurovisioni võidu õhtul

"Jah, täpselt 20 aastat, täpselt sel õhtul, kui oli Eurovisiooni võit, mida keegi ei suutnud uskuda, otsustasime meie Heimariga suures võidujoovastuses kandideerida Riigikokku," sõnas Marika Õhtulehele antud intervjuus.

"Tegelikult mind ennast huvitas hoopis see, et kui ajakirjanik saab ainult näidata või kirjeldada probleemseid olukordi, siis parlament on koht, kus saab ka olulised teemad lahendada. Sa ei tee seda üksi, aga teistega koos on see võimalik," selgitas ta poliitikasse minemise tagamaid.

Marika ei teinud saladust, et Keskerakonnaga liitus ta, kuna erakond oli sotsiaalselt tundliku mõtlemisega ja talle meeldis Edgar Saviaar.

Tanel Padar meenutas hiljuti Retro FM hommikuprogrammis, et oli eurolaulu esitamise ajal kaine, alkoholi tarvitamise vastu oli täielik nulltolerants, aga enne pressikonverentsi nõudis ta endale kohalikku õlut ja sigarette, mida tol aja veel tohtis siseruumis teha.

"Millegipärast tulid pressikonverentsile ka teise koha saanud taanlased. Nende jaoks oli see lihtsalt niivõrd suur šokk. Nad üritasid ka meie kõrvale istuda, aga ma ütlesin, et oot, oot, oot, aga teie ju ei võitnud," meenutas laulja kohalike lauljate käitumist.

Padar on iga aasta pidanud Eesti Laulu võitluse ajal võiduloo kohta kommentaare jagama. Huvitav on see, et ta on koos Bentoniga hiljem koos laulu esitanud vaid ühe korra. Padar ei soovinud selgitada, miks see nii on, vaid palus pöörduda interneti poole.

Padar on end Eesti tegemistega Eurovisionil kursis hoida, aga ei oska Uku Suviste kohta ennustada, kuna ei ole teisi lugusid kuulanud. Rauno Märksi suunamisel ütles Tanel Padar naljaga pooleks, et peale "Everybody" on parim Eestit esindanud lugu "Leto Svet".