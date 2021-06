UUS muusikavideo | Marutõbine

Foto: Liis Mäesalu

Tarvo Valm avaldas oma esimese kantri-bluesiliku CD. Albumil kõlavad 14 lugu on kõik eestikeelsed ja Valmi enda looming. Lisaks tema enda loodud laulutekstidele on albumil sõnu ritta seadnud näiteks Henry Kõrvits ja Jaan Pehk ning külalisesinejatena on seal kuulda selliseid suurtegijaid nagu Laur Joamets, Tomi Rahula, Lauri Õunapuu ja teisigi.