Robert De Niro pidi vigastuse tõttu filmivõtted pooleli jätma

Robert De Niro filmis Oklahomas Martin Scorsese uut põnevikku "Killers of the Flower Moon", mille peaosas on Leonardo DiCaprio, kui vigastas enda jalga, kirjutas TMZ.

Vigastuse järel istus ta neljapäeval lennukile, et tagasi kodulinna New Yorki lennata. Reedel läheb ta arsti juurde. Praegu pole veel teada, kui tõsine ta vigastus on.

Tundub, et De Niro vigastus filmivõtteid kuidagi ei sega, sest näitlejal oli niigi plaanis mõned nädalad vabaks võtta. Kuid võttemeeskonnale oli öeldud, et nad saavad reede vigastuse tõttu vabaks, mis annab mõista, et De Niro oleks pidanud veel päevakse-kaks töötama.

Apple Originali toodetud film, mis põhineb David Granni raamatult, räägib 1920. aastatel Oklahomas toimunud salapärastest mõrvadest. Võtted peaksid lõppema selle aasta alguses või 2022. aasta alguses.

Kuna filmi lavastab Martin Scorsese ja selles teevad kaasa peale DiCaprio ja De Niro ka Jesse Plemons ning Lily Gladstone, siis ei imesta, et eelarve on korralikud 200 miljonit dollarit.