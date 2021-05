Alaealine noormees tegi Rannamaja-Viktoriale siivutu ettepaneku, mida kenasti vastu ei võetud

Just sellise sõnumi sai tõsielusaate " Rannamaja " teise hooaja ning "Rannamaja: raju reede" kosjasobitaja Viktoria Martinson . 17-aastane noormees pakkus välja, et imeb neiu varbaid.

"Hei. Mulle meeldivad varbad ja küsimus on, kas sulle meeldiks, kui keegi imeks su varbaid ja lakuks kaua? Tahaksid seda? Kirjuta mulle, kui tahaksid seda. Peale varvaste võib ka muud imeda ja teha. Ütlen ka, et olen 17 ja mitte väikese baklažaaniga," kirjutas julge noormees, viidates juurvilja abil oma meheaule.

Mitte just üllatuslikult ei võtnud Viktoria pakkumist hästi vastu, tõi välja, et ta ei suuda enda varbaidki vaadata ja lisas sinna lõppu mitu tülgastust väljendavat emoticoni.

Viktoria jaoks oli see lausa uskumatu. "Reede on mingi rahvusvaheline varbapäev või?" imestas ta-

Kroonika võttis ühendust politseiga ja uuris, mida ütleb seadus sellise käitumise kohta ja mida teha, kui selline kiri kirjutatakse. Veebis juba pikalt ähvardajate ja solvajatega tegelenud politseikapten Maarja Punak sõnas, et sellisel viisil isiku avaldamine võib olla kaheldava väärtusega tegu, sest kunagi ei tea, mis selle taga on.

"Ei saa välistada, et keegi teine ei pääsenud antud inimese kontosse, ega kirjutanud seda tema teadmata. Tegelikult ei saa veenduda selleski, et konto, millelt kirjutati, pole libakonto, mis on teise inimese päris konto moodi ja mida kasutatakse pahatahtlikkel eesmärkidel. Selleks peaksin nägema konto URL aadressi, et tõesust kontrollida," ütles Punak.