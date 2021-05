Spice Girlsi täht Mel B šokeerib vägivallast räsitud välimusega

Koostöös klassikalise muusika helilooja ning naiste organisatsiooniga Women's Aid loodud muusikavideo on loodud pärast mitmeid vestluseid vägivalla all kannatavate naistega, kes peavad vägivaldsete partneritega elama koos karantiini ajal, kirjutas The Sun.

Hinnanguliselt kannatasid viimase aasta jooksul vägivalla all Inglismaal ja Walesi 1,6 miljonit naist, 16-24-aastased naised olid kõige kõrgem riskigrupp.

Videos on näha, kuidas Mel B elab ilusas majas rikkaliku elu, kuid kaadri taga on vägivalla ohver. Ta surutakse maha, teda kägistatakse ja pekstakse.

Mel B sõnas: "Mul on vastutus neid olukordi kujutada võimalikult realistlikult. Ma lugesin läbi kõik e-kirjad, mille ma sain naistelt, kes olid minu raamatut ("Brutally Honest") lugenud ning kasutasin neid, et mind näitlemisega aidata."

"Oli see siis sülitamine või kägistamine, need asjad ka päriselt juhtuvad. See ei ole vaid minu lugu, vaid ka nende naiste lugu."

"Mul tekkisid video ajal marrastused, sest ma tahtsin kõiki neid kogemusi võimalikult ausalt kajastada. Seal on magamistoa stseen, kus mind rünnatakse, minu jaoks oli tähtis, et see oleks reaalne."

Mel B video tuleb vaid kaks nädalat pärast koduvägivalla seaduseelnõu vastuvõtmist ja seaduseks tegemist. Seadus defineerib esimest korda, mis asi on koduvägivald, mis ei piirdu vaid füüsilise vägivallaga, vaid laieneb ka emotsionaalse ja seksuaalse ahistamise, sundimise ja majandusliku vägivallaga.

Esimest korda tunnistatakse koduvägivalla ohvritena ka lapsi.

Meli jaoks on see hea uudis. Ta naudib rahulikku pereelu Leedsis koos ema Andrea, oma kolme tütre ja salapärase partneriga.