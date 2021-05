Superstaarisaate finalist Hele-Mai Mängel andis välja debüütalbumi “Children At Heart”

Lühialbumi nimiloole “Children At Heart” ilmus teisipäeval ka seikluslik muusikavideo, mis filmiti üles inimtühjas T1 Mall of Tallinn Kaubanduskeskuses. “Meie kõige esimene mõte oligi filmida öösel tühjas kaubanduskeskus, sest see tundus lihtsalt nii maagiline ja põnev kontseptsioon! Kuna lugu ise kannab endas “südamelt lapsed” sõnumit, siis oli meil väga hea meel, et saime jäädvustada need emotsioonid videosse,” kommenteerib Mängel värskelt valminud muusikavideot. Muusikavideo režissöör on Annika Väljataga.