Mallukas mõtles välja uue joomismängu, aga jäi siis kiiresti purju

"Me hakkasime mängima joomismängu," sõnas ilmselgelt purjus Mallukas Instagrami storys. "Igakord, kui Kaisa Abner ütleb "nah", siis me joome. Ma olen jumala täis juba ja meil on niivõrd palju storysid ees veel."

Natuke aega hiljem tegi Mallukas uue story, kus ütles, et joomisest tuleb väike paus teha, sest nad hakkavad muidu oksele. Küll aga soovitab ta seda mängu kõikidele, kes tahavad end reede õhtuti käima tõmmata.

Mallukas läks lausa nii hoogu, et rätik, mis tal ümber keha oli, oleks peaaegu maha kukkunud. Õnneks jäi kõik sündsaks ning nii tema kui Kristina said isukalt naerda.

"Sorry, mul pole riideid seljas. Varjan ennast trikooga. Hispaania elu," ütles Mallukas naljatades.

Foto: Instagram

Mallukas pidi Hispaaniasse puhkama minema koos uue kallima Gert Roosimägiga, aga temaga võeti suhtes aeg maha ning blogija kutsus kaasa Kristina.

Eesti loetuima blogi autor ja enda elust telesaate teinud Mariann Treimann (30) ehk Mallukas paljastas aprillis Kroonikale, et on kohtingurakendusest Tinder endale uue kaaslase leidnud. Kuid kolme lapse ema, kes muidu on aastate jooksul rääkinud oma blogis absoluutselt kõigest, lasknud jälgijad isegi live-ülekande vahendusel sünnitusele ega ole teinud ka saladust enda mõne päeva tagusest rinnasuurendusoperatsioonist, oli otsustanud uue väljavalitu nime vaka all hoida.

Kui Mariann suutis saladust hoida, siis tema sõbranna, blogija Kristina Suuroja nii osav polnud. Veebruari lõpus filmis suunamudija oma järjekordset videoblogi Marianni sünnipäevalt, mis leidis aset Viirelaiu saarel. Videost on näha, kuidas pidulauas istub sünnipäevalapse kõrval ja teda hellalt katsub politseivormis külaline. See õnneseen, kes Marianni videos hellitab ja ta endale sai, on Gert Roosimägi (32).