Briti kuningakoja töötajad on Harry ja Meghani peale tulivihased: loobuge tiitlite kasutamisest

Harry läks isegi nii kaugele, et hakkas intervjuu jooksul võrdlema kuninglikus perekonnas olemist loomaaias elamisega ning hittfilmi "The Truman Showga", kus peategelane elab enda teadmata tõsieluseriaalis. Oma nooruspõlve suurt pidutsemistungi põhjendas Harry sellega, et tal olid lapseeas tekkinud traumad.

Üks kuningakojaga seotud allikas rääkis The Mirrorile, et üldiselt arvatakse, et kui sa vihkad institutsiooni nii palju, siis ei peaks olema ka vastavaid tiitleid. Kui Harry ja Meghan USAsse kolisid ja kuninglikest kohustustest loobusid, siis lubasid nad, et ei kasuta ka enam kuninglikke tiitleid. Sellest hoolimata rakendavad nad enda puhul ikka kahte: Sussexi hertsog ja hertsoginna.