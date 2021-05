KLÕPS | Totaalne muutumine: Ridge, kas tõesti sina? Ronn Mossi ei tunne värskel pildil äragi

Moss postitas Instagrami foto, kus ta on koos oma neljajalgse sõbraga Los Angeleses asuvas välikohvikus. Kommentaariumis on osad fännid üllatunud uue väljanägemise osas, ent soengut ja habet kiidetakse. "Alati kena," kiidab neist üks.

Moss kehastas "Vaprates ja ilusates" Ridge`i aastatel 1987-2012. Hiljem on ta peamiselt tegutsenud muusikarindel. Eestis käis ta esinemas aastatel 2017 ja 2019.

Viimatise käigu ajal rääkis ta Kroonikale, et nüüdki ei möödu vaat et päevagi, mil ta tänaval ära tuntakse ja temalt autogrammi või ühispilti palutakse. Staar ütleb, et teda kutsutakse siiani ka Ridge’iks ja ta ei pane seda pahaks, sest ta oli Ridge veerand sajandit.