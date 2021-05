Tarja Halonen saab rõlgeid kirju: tema pildi peale on joonistatud peenis

Halonen oli Soome presidendina ametis aastatel 2000-2012. Loomulikult tunnevad kaasmaalased teda siiani tänaval ära ja annavad sellest ka märku, vahendab Iltalehti. "Hei, kuidas teil läheb," hõigatakse talle.

Ta viitas, et üldiselt on tagasiside soe ja sõbralik, aga on ka erandeid. "Teatud väike seltskond pole olnud mitte kriitiline, vaid suisa vastik," märkis ta.

"Kui on näiteks minust suur pilt ajakirjas, siis lõigatakse välja ning saadetakse kirja teel mulle. Mu näo peale on joonistatud suur peenis," illustreeris ta tagasisidet. Ta ütles, et sellised seigad viivad tuju ära. Ühtlasi nentis ta, et kannatama on pidanud ka tema lähedased.

Halonen arvab, et probleem valimatu sõimu ja solvangutega veel kasvab. Tõuke on andnud selleks ka sotsiaalmeedia areng. Ta tõi ka näite, et kui Soome praegune peaminister Sanna Marin oli mõni aeg tagasi USA ajakirja Time kaanel, siis veebis hakati seda maha tegema just Marini kodumaal ehk Soomes. Osad soomlased lihtsalt ei oska uhked olla, nentis Halonen.

