Printsess Dianaga skandaalse intervjuu teinud ajakirjanik pani ameti maha

The People vahendab, et BBC-s töötanud Bashir pani nüüd ise selle ameti maha. Peagi avaldatakse raport selle kohta, kuidas ta toonane intervjuu ikkagi korraldatud oli. Telekanali poolt viidati, et Bashiril olla ka terviseprobleeme, täpsemalt südamega.

1995. aasta intervjuu sai palju vastukaja. Fakt on see, et see oli esimene kord, kui printsess rääkis ausalt ja avameelselt isikliku elu kriisist. Ta paljastas Charlesi salasuhet Camilla Parker-Bowlesiga ja tunnistas oma terviseprobleeme. Pärast neid paljastusi helistas Elizabeth II oma vanemale pojale ja nõudis paari lahutust.