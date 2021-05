Prints Harry meenutab, et armuloo alguses kohtus Meghaniga salamahti supermarketis

Shepard uuris saates, kas prints on teinud üldse nn tavainimeste asju, näiteks käinud supermarketis.

Harry rääkis, et Meghaniga tutvumise algusajal hoiti madalat profiili ning ei tihatud avalikult kohtamas käia. Kord kohtuti üldse Londonis supermarketis, et veidi muljeid vahetada. "Üritasime teeselda, et ei tunne teineteist. Saatsime üksteisele sõnumeid, viidates, kus poe osas oleme," kirjeldas ta, kuidas üritati "juhuslikult" mõne riiuli juures trehvata.

Prints kurtis, et teda saadavad kogu aeg pilgud. Tol korral oli ta nokamütsi sügavalt pähe tõmmanud ja vahtis kogu aeg maha, et vähem tähelepanu tõmmata.

The Sun meenutab, et novembris 2016 jäi Meghan kaamerasilma ette, kui lahkus ühest Kensingtonis asuvast toidukauplusest. Pole teada, kas see ongi supermarketiintsident, millele Harry viitab.

Noored tahtsid tärkavat suhet võimalikult kaua saladuses hoida. 2016. aasta lõpuks olid nad aga juba kõmumeedia hambus.

Harry viitas, et tunneb end Los Angeleses tunduvalt vabamalt. "Nüüd võin oma pea üles tõsta ja tunnen end teisiti. Saan isegi Archiega rattaga sõitma minna. Varem mul seda võimalust polnud."

Mis puudutab suurt meediakära pälvinud sõnavõtte, siis Harry läks isegi nii kaugele, et hakkas intervjuu jooksul võrdlema kuninglikus perekonnas olemist loomaaias elamisega ning hittfilmi "The Truman Showga", kus peategelane elab enda teadmata tõsieluseriaalis. Oma nooruspõlve suurt pidutsemistungi põhjendas Harry sellega, et tal olid lapseeas tekkinud traumad.