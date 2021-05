Hertsoginna Catherine avaldas tütre lemmiktoidu: kuueaastase kohta ootamatu valik

The Sun kajastab, et Catherine külastas ühte algkooli ning seal uuriti ka tema laste maitse-eelistuste kohta.

Selgus, et mai hakul kuueaastaseks saanud pisike printsess armastab üle kõige oliive. Catherine lisas, et innustab tütart ja ka prints George`i koos temaga kokkama. "Tegime just hiljuti juustuse pasta," lisas hertsoginna.

Charlotte pole peres ainuke laps, kel ehk tavamõistes veidi ootamatu maitse. Catherine on varasemalt öelnud, et kolmeaastane prints Louis armastab väga peeti.

Võiks arvata, et perel on kogu aeg abiks ka suur kokkade armee, ent meediast on läbi käinud, et tegusale hertsoginnale meeldib võimalusel tõesti ise süüa teha.