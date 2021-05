Neljarealise ohvriks langenud legendaarne Kükita Grill jääb alles

Tänu strateegilisele maanteeäärsele kohale ja suurele parkimisalale on Mäost neli kilomeetrit Tallinna poole asuva toitlustusettevõtte ühed truumad kliendid just veoautode juhid.

Vohla sõnab, et maantee-ehitustööde järel Tallinna poolt tulijatega probleemi pole, aga paraku tuleb enamikust Tartu poolt sõitjatest loobuda, kuna viimased peaks tegema väga pika lisaotsa.

"Samas usun, et meil on nii tublisid kliente, kes on nõus isegi selle mitmekümne kilomeetrise ringi tegema. Mis seal salata, oleme kujunenud Tallinn-Tartu maanteel üheks sümboliks," tõdeb Vohla.