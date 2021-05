Allikas: Bill Gates oli Melinda vastu ebameeldiv ning ta vaatas oma naisalluvaid

Inimesed, kes teavad lähemalt Bill Gatesi ja ettevõtte korraldust, märkisid The New York Timesile, et Bill nillis naisi, kes töötasid tema jaoks Microsoftis ning Gateside ühises fondis.

Samas Bridgitt Arnol, kes on Bill Gatesi kõneisik, eitab kõiki süüdistusi, mis on The Timesi artiklis esile toodud. "Mistahes väited Gatesi abielu või Melinda halvustamise kohta on valed," märgib ta. Muu hulgas lükkab kõneisik ümber ka töötajate väärkohtlemise. Tema sõnul on kogu Gateside lahutusega kaasnenud spekulatsioonid lihtsalt absurdsed ning on kahju, et osasid inimesi, kel on kasvõi natuke olukorrast aimu, võetakse justkui "allikatena".

The Times toob näitena Billi Gatesi käitumisest 2006. aastal toimunud olukorra, kus Gates osales ühe naistöötaja ettekandel, saates sellele naisele pärast meili ning kutsudes ta õhtusöögile. "Kui see tekitab sinus ebamugavust, siis teeskle, et seda pole kunagi juhtunudki," kirjutas Gates meili.

Teine naine, kelle identiteet on jäänud salajaseks ka The Timesile, ütles, et Gates kutsus teda õhtusöögile ajal, mil nad olid tööreisil Gateside fondi asjus.

Peale selle räägivad paljud töötajad, et Gates oli mitmeid kordi oma naise suhtes vastumeelne ja ebameeldiv erinevatel töökohtumistel. Kuus endist ja praegust töötajat tunnistavad, et tema ja ta väljaütlemised muutsid töökeskkonna neile küllaltki ebameeldivaks.

Tuntud paar, kes said kokku ajal, kui Melina Gates töötas Microsoftis, teatasid 3. mail oma 27 aastat kestnud abielu lahutamisest.