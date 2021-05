Eesti euroloo ameeriklasest kaasautor: veetsime Ukuga telefoni otsas väga palju aega

„Kohtusime Kreeka helilooja Dimitris Kontopoulose kaudu. Dimitris on kõigi kolme loo produtsent ning mina olen ingliskeelsete projektide puhul sõnadekirjutajana alati tema esimene valik. Ukuga veetsime telefoni otsas väga palju aega,“ sõnab Sharon, et nende ühislooming on enamasti just nii sündinud," räägib Sharon Vaughn.