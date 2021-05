Robert De Nirot tabas tõsine vigastus: kui vanemaks saad, pead end ootamatusteks ette valmistama

Niisamuti usub De Niro, et vigastus ei mõjuta tema näitlemist karjamees William Hale'ina. "See osatäitmine, mida ma teen Scorsese filmis "Killers of the Flower Moon" on võrdlemisi istuv karakter. Ma ei liigu õnneks väga palju ringi. Ma lihtsalt pean oma protseduurid ära tegema ning hoidma jalga sirgena mõnda aega."