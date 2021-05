FOTOD | Tänavuse Eurovisioni üheks kuumimaks meheks valitud Uku Suviste säras punase vaiba üritusel

Uku Suviste astub üles teises poolfinaalis, mis toimub tuleval neljapäeval. Kroonika on varasemalt kajastanud, et Betsafe’i ennustusportaali analüütikute hinnangul on Suviste jaoks poolfinaal lagi ning finaali me tänavu ei jõua. 22. mail Rotterdamis toimuva finaali suursoosikud on Prantsusmaa ja Itaalia.

Muu hulgas andis Uku ka intervjuu, kus intervjueerija viitas, et oli ka küsitlus, kus valiti tänavust kõige kuumemat meesesinejat ning selle pani kinni just Suviste. Paistis, et Suviste oli sellest teatest üllatunud ja esiti isegi muiates raputas pead. Veidi mõelnud, märkis ta: "Olen tänulik ja võtan komplimendina." Ta lisas lõõpimisi, et ilmaäpp näitab, et terve järgmise nädala on Rotterdamis vihmane ilm, aga ehk suudab ta seda veidi üles soojendada.