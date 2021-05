Muusikasõbrad, rõõmustage! Tänavu juulis toimub esmakordselt funk-muusikale pühendatud festival

Rakvere Funkfest on Eesti festivalimaastikul uus nähtus, mis alustab sel suvel ühepäevase programmiga. “Tegemist on tõepoolest superprogrammiga! Festivalil astuvad üles vabariigi lennukaimad funkbändid, kelle hulgas on kirgi küttev Lexsoul Dancemachine, hitivabrik Gram-Of-Fun, emakeelse funki edendaja Arg Part ja alternatiivmuusika meister Kenors,” tutvustas ürituse peakorraldaja Johannes Pihlak festivalil üles astuvaid artiste.