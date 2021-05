Robert Rooli seiklused Žiguliga ja Eeva Esse rännakud autokaravaniga: millist programmi pakub Kanal 2 suvel?

Uus kümneosaline sari “Tõde Harry Queberti juhtumi kohta” on valminud samanimelise auhinnatud menuromaani ainetel. Nimiosas eelkõige haigladraamast "Grey Anatoomia" tuttavaks saanud Patrick Dempsey. Tegu on ühelt poolt klassikalise krimilooga, kus tõde paljastub vähehaaval ja erinevad juhtlõngad viivad vaatajaid üha enam eksiteele. Teisalt on see ka väga õrn ja ilus keelatud armastuse lugu, mis nagu ikka sellisel puhul traagilise lõpuga olema kipub. Romantiline krimimüsteerium „Tõde Harry Queberti juhtumi kohta“, alates 27.mai, neljapäeviti kell 22.00.

Kanal 2 ametlik suvekava eesotsas „Suvereporteriga“ stardib esmaspäeval, 31.mail. Esimesed uued saated alustavad aga juba neljapäeval, 27.mail. Anneli Lahe uues saatesarjas „Kõik on võimalik“ räägivad oma pöördelisest ja elumuutvast aastast ning uuesti alustamise kogemusest Kristiina Ojuland, Raimo Kägu, Karl Madis, Grete Paia, Ott Kiivikas, Kersti Toots, Peeter Kaljuste ja Jesper Parve. Silmiavav vestlussaade „Kõik on võimalik“, alates 27.mai, neljapäeviti kell 20.00.

Vastukaaluks mehisele testosterooni täis seiklusele kodumaal võtavad aga kogu kevade nelja seina vahel istunud naised ette reisi välismaale. Isolatsioon on aga rahakoti õhukeseks söönud ja enamik riigipiire on ju kinni. Nii otsustavad Carola Madis, Eeva Esse ja Kethi Uibomägi, et kulude kärpimiseks tuleb neil rentida autokaravan, millega minnakse vallutama Baierimaa alpikülasid. Kas kasinus ja ekstreemsed olukorrad liidavad naised reisi lõpuks südamesõbrannadeks või osutuvad kitsastest tingimustest tekkinud erimeelsused sedavõrd ületamatuteks, et koju naastes ei taha nad üksteisest enam midagi kuulda? Lõbus reisisaade „Kolm naist karavanis“ alates 1.juuni, teisipäeviti kell 20.00.

Elamusi otsib ja pakub ka saatejuht Jaanus Koort, kes leiab Eestimaa pealt üles kõige kurioossemad kohad ja üllatavamad paigad, kuhu paljud oma jalaga veel astunud pole. Mida kõike Eestimaal vaadata ja külastada ning mille kõigega suvel tegeleda, seda näeb suvesaate „Elamusi täis Eesti“ uues hooajas alates 2.juuni, kolmapäeviti kell 20.00.

Juba juulis on minipuhkuselt tagasi ka saate „Õhtu!“ tegijad, et pakkuda lusti ja positiivsust meelelahutussaatega „Suve ÕHTU!“. Suvel lähevad saatejuhid Piret, Robert ja Jüri stuudiost välja, et tuua saated vaatajateni Rakverest, Raplast, Võrust, Viljandist ja Saaremaalt. Kõige muu meeleoluka kõrval keskendub „Suve ÕHTU!“ ka meie olümpiasangaritele, sest juba 23.juulil alustab Kanal 2 ja Kanal 12 Tokyo Olümpiamängude otseülekannetega.

Suvi toob Kanal 2 ekraanile ka rohkelt romantikat ja suuri tundeid. Uus südamlik Saksa suhteseriaal „Mägidoktor“ (Der Bergdoktor) on vaba metsikust vägivallast ja masendavatest maailmalõpu meeleoludest. Seriaali peategelaseks on doktor Martin Gruber (Hans Sigl), kelle arstitöö Alpides pakub talle nii väljakutseid kui rõõmu. «Mägidoktor» on südamlik sari, mille inimliku sisu kõrval on nauditavad ka imelised loodusvaated. „Mägidoktor“, alates 31.mai, esmaspäevast reedeni kell 17.00.

Uus laupäevaõhtune krimifilmide sari „Mõrvad Sandhamil“ on suurepärane segu puhkuseidüllist, mõrvadest ja peretragöödiatest. Viveca Sten on üks edukamaid Rootsi naiskrimiautoreid, kelle ka Eestis väga populaarseks saanud raamatuid on avaldatud enam kui 25 keeles ja müüdud maailmas kokku üle nelja miljoni. Nende põhjal vändanud krimifilmide sarja «Mõrvad Sandhamnil» näeb Kanal 2s laupäeviti kell 20.30.

Suvised nädalavahetused on Kanal 2s lembekino päralt, kui ekraanile jõuavad uued Saksa armastusfilmid sarjast „Katie Fforde“ ja „Suvi…“ (Ein Sommer in…). Igal laupäeval ja pühapäeval enne „Suvereporter +“ kell 17.00.

Kõige uue kõrval on suvel ekraanil tagasi ka komöödiasari „Alo“, kodumaine hittkrimisari „Viimane võmm“, nutisaade „Galileo“, mälumäng „Kuldvillak“, võluripoiss Harry Potteri filmid jpm.