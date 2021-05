USA põhiseadust kritiseerinud prints Harry ajas ameeriklased vihale: "Kao tagasi Suurbritanniasse!"

Hetkel, mil prints Harry rääkis Dax Shepardi podcast'is elust Los Angeleses, oma perekonnast ja tulevikuplaanidest, ütles ta kõigele eelnevale ka järgmist: "Mul on nii palju, mida ma tahaks öelda Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimese paranduse kohta. Ma proovin seda mõista, aga see on hullumeelne. Ma ei taha lähemalt hakata arutlema põhiseaduse üle, kuna tegu on suure teemaga. Pärast lühikest aega siinelamist ma ei mõista seda täielikult.