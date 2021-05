Maffiapealiku Toomas Helini poeg enda raamatu eessõnas: narkootikumid, draama ja kuritegevus - see kõik oli minu igapäevane reaalsus

"Tegu on pärislooga minu lapsepõlvest. Sellegipoolest küsid sa, et miks ma peaks seda raamatut lugema? Aga just sellepärast, et mu isa Toomas Helin - kurikuulus Eesti narkoparun - oli kriminaalse rühmituse nimega Linnuvabriku üks liidritest. Üheksakümnendatel oli minu isa üks neist inimestest, kes tegi Marbella paljude eestlaste jaoks kuulsaks. Nii mõnigi oli lummatud, kui kuulis neid legendaarseid jutte sõitmisest kiirteel, ferraride vahetamisest ja elust Hispaania päikese all. Kõigest hoolimata oli minu lapsepõlv - nagu see raamatu nimigi ütleb - väga palju seotud narkootikumide, draama, raha ja ka kuritegevusega. See kõik oli minu igapäevane reaalsus.

