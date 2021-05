Toomas Helini poeg avaldab isast ja lapsepõlvest paljastava raamatu: tahan, et inimesed mäletaksid mu isa kui üht ägedat meest

"Tõeline lugu metsikust lapsepõlvest, kibemagusast noorusest ja traumaatilisest täiskasvanuks saamisest, olles esimene Toomas Helina kui "Eesti Pablo Escobari" poeg. Eepilised hetked kasvades üles Lõuna-Hispaanias, Costa del Solis, nautides talviseid Alpe, šampanjapidusid Mallorcal ja tajudes karme reaalsushetki postsovieetlikus Eestis. See on tõeline lugu 90ndate narkoparuni pojast - tema rõõmust, kurbusest, hullumeelsusest ja põnevatest kogemustest," on kirjutatud Rainer Helini raamatu "The Drug Lord`s Son" Amazoni tutvustuses.

Juba Kroonikale antud intervjuus mainis Rainer, et kirjutab raamatut ning on mõelnud isegi filmile. "Paar aastat tagasi, kui isa veel elus oli, pakkus mu hõimlane Ken Saan, et hakkame kirjutama 1990ndate Marbella elust stsenaariumit, aga see jäi pooleli. Praegu kirjutan raamatut ja mõtlen ka filmile. Tahan, et inimesed mäletaksid mu isa kui ägedat meest, armastavat isa ja head sõpra. See, mida meedia põhjal mu isast teatakse, on hästi väike osa temast kui inimesest," rääkis Rainer.